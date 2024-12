Qualità della vita: Bologna 1/a in E-R poi Forlì-Cesena e Modena

C'è solo Bologna, tra le città emiliano-romagnole, nella 'top-ten' dell'edizione 2024 dell'Indagine sulla 'Qualità della vita' stilata da Il Sole 24 Ore, studio che misura il benessere nei territori italiani attraverso 90 indicatori da fonti certificate, divisi in sei categorie tematiche. Il capoluogo emiliano si piazza al nono posto - nella graduatoria capeggiata da Bergamo davanti a Trento e Bolzano - risultando prima tra le grandi città ma perdendo 7 posizioni rispetto al 2023.

Dietro Bologna, in regione, si classifica la provincia di Forlì-Cesena, salita al 13/o posto assoluto, guadagnando 27 posizioni rispetto allo scorso anno seguita da Modena, 21/a (-14 posizioni); Parma, 26/a (-15 posizioni); Ravenna, 27/a (+7 posizioni); Reggio Emilia, 28/a (-12 posizioni); Piacenza, 33/a (-7 posizioni); Rimini, 42/a (+9 posizioni) e Ferrara, 51/a (+9 posizioni).

"Le impressioni sono positive - ha osservato a margine di un incontro il sindaco di Bologna, Matteo Lepore - perché è la prima delle città italiane" tra quelle più grandi, "per qualità della vita. Il Sole 24 Ore aggiorna le classifiche ogni anno, aggiorna gli indicatori e evidentemente ogni anno ha voluto valorizzare i Comuni piccoli e medi e si è visto soprattutto per quanto riguarda il Nord Italia. Bologna - ha aggiunto - in ogni caso si conferma negli ultimi 10 anni sempre tra le prime 10 e siamo la città che meglio tra le grandi sta affrontando le sfide urbane, dalla sicurezza nella quale siamo migliorati rispetto all'anno scorso, ai cantieri, alle questioni climatiche. Credo - ha concluso il primo cittadino felsineo - che siano sfide importanti che le grandi città devono affrontare e noi siamo ancora una volta davanti agli altri".



