Premi Ubu 2024 a La ferocia e Trilogia della città di K.

Sono La Ferocia (regia di Michele Altamura e Gabriele Paolocà), con cui il collettivo VicoQuartoMazzini ha portato sul palco il romanzo Premio Strega di Nicola Lagioia; e Trilogia della città di K. (regia di Luigi De Angelis), progetto di Federica Fracassi e Fanny & Alexander dal romanzo di Ágota Kristóf, a trionfare ai premi Ubu 2024, andati in scena questa sera all'Arena del Sole di Bologna e in diretta su Rai Radio3.

Due oscure storie familiari, che si aggiudicano ex aequo il titolo di Migliore spettacolo di teatro dell'anno e anche Miglior disegno luci, rispettivamente a Giulia Pastore e Luigi De Angelis. Inoltre, due interpreti de La Ferocia - Francesca Mazza e Leonardo Capuano - vincono i premi come Migliore attrice/performer e Migliore attore/performer, mentre Trilogia della città di K. si aggiudica il riconoscimento per la Regia, Scenografia (entrambi a Luigi De Angelis) e il premio per il Progetto sonoro o musiche originali, a Mirto Baliani e a Emanuele Wiltsch Barberio.

Il Premio alla carriera di questa 46/a edizione festeggia invece il lavoro di Carla Tatò, protagonista del mondo teatrale e cinematografico per oltre cinquant'anni.



