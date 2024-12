Picchiato e rapinato ad un incontro sessuale, donna arrestata

La Polizia di Parma ha arrestato, su ordine della Procura, una donna sudamericana di 24 anni accusata di aver rapinato lo scorso settembre, insieme a due complici, un uomo con il quale era stato fissato un incontro sessuale.

La vittima, una volta raggiunto l'appartamento dove doveva tenersi l'incontro, alla presenza della 24enne e di un'altra donna è stato picchiato con calci e pugni da un altro uomo sopraggiunto poco dopo nella casa e rapinato anche del proprio orologio, del valore di circa 25.000 euro, e di una catenina d'oro. Subito dopo l'aggressore si è allontanato, minacciando di tornare armato di pistola, mentre la vittima è riuscita a fuggire e trovare riparo in un negozio vicino.

Le indagini della Squadra Mobile, svolte acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza e tramite il riconoscimento da parte della vittima, hanno permesso quindi di arrestare a fine settembre l'aggressore. In seguito, sempre grazie alle immagini telecamere, i poliziotti di Parma, con l'aiuto dei colleghi della squadra Mobile di Monza, hanno individuato e arrestato la 24enne sudamericana, che è stata portata nel carcere milanese di San Vittore. Gli accertamenti proseguono per rintracciare la seconda donna.



