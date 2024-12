Katy Perry a Bologna il 2 novembre 2025, unica data italiana

Katy Perry, una delle artiste musicali più popolari, arriverà in Italia il 2 novembre 2025 con il suo 'The Lifetimes Tour' in cui ripercorre la sua carriera con tutti i successi tratti dai suoi album multi-platino. La popstar si esibirà all'Unipol Arena di Bologna, unico concerto italiano.

Di recente, Katy è tornata in grande stile sul palco degli Mtv per la prima volta dal 2017. La vincitrice di cinque VMA ha ritirato il Video Vanguard Award 2024 e ha regalato una emozionante performance con un medley dei suoi più grandi successi. La performance ha incluso anche due tracce tratte dal nuovo album di Katy, 143, un disco ricco di inni pop celebrativi e provocatori che i fan hanno imparato ad amare.

Con un totale di 115 miliardi di stream e vendite globali di oltre 70 milioni di album e 143 milioni di singoli, Katy Perry è una delle artiste musicali più vendute di tutti i tempi. È una delle sole dodici artiste nella storia ad aver superato i 100 milioni di unità certificate.

I biglietti per a data italiana sono disponibili dal 19 dicembre attraverso l'esclusiva presale di R101, radio partner dell'evento. Gli spettatori dovranno registrarsi sul sito r101.it e seguire le istruzioni per l'acquisto. Da venerdì 20 dicembre alle ore 10.00 sarà invece aperta la vendita generale su ticketone.it.



