Al via il master in Florim, alla quinta edizione

È iniziata la quinta edizione del Master in Florim, percorso di formazione e orientamento interno all'azienda. Sono state avviate le attività didattiche che, da dicembre 2024 ad aprile 2025, vedranno impegnati 13 neodiplomati e neolaureati specializzati in diverse discipline (architettura, design, costruzione - ambiente e territorio, economia, marketing, grafica, lingue, etc.).

I giovani hanno siglato un contratto che prevede una retribuzione e l'inserimento in azienda attraverso un percorso di formazione basato su lezioni frontali in aula alternate a periodi di affiancamento nelle diverse aree.

"Il Master in Florim è parte delle attività di Responsabilità Sociale d'Impresa promosse dall'azienda - spiega Claudio Lucchese, presidente di Florim - e ha l'obiettivo di favorire l'incontro tra i giovani e il mondo del lavoro. Le aziende hanno da sempre bisogno di nuove energie e impulsi positivi per guardare al futuro, e per questo abbiamo deciso di investire risorse in un percorso formativo qualificante che permetta di far crescere le singole professionalità direttamente all'interno dell'impresa".

Il progetto, nato nel 2011, ha complessive 800 ore e si sviluppa in tre fasi: lezioni in aula, rotazioni in piccoli gruppi nei singoli uffici e reparti e un 'training on the job' direttamente sul mercato, in affiancamento a colleghi esperti.





