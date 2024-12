Al Bologna basta Odgaard, Fiorentina ko dopo 8 vittorie

Ancora Odgaard, come nella scorsa stagione: il danese si conferma bestia nera della Fiorentina al Dall'Ara e regala al Bologna il primo colpaccio con una big della stagione e la vittoria dell'ex a Italiano contro il suo passato. La Fiorentina si ferma: dopo 8 vittorie consecutive cade al cospetto del suo ex allenatore e di una squadra rossoblù che si conferma in crescita, dopo il successo con il Venezia e i pareggi in casa di Juventus e Benfica, si prende tre punti che valgono il settimo posto a -3 dalla Juventus, dovendo recuperare la gara con il Milan. Ha una gara in meno anche la Fiorentina, che resta a quota 31 al quarto posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA