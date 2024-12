Rimpasto in Comune a Bologna, Lepore nomina tre nuovi assessori

Rimpasto di giunta in Comune a Bologna: il sindaco Matteo Lepore, ha infatti nominato tre nuovi assessori: si tratta di Michele Campaniello, Matilde Madrid e Daniele Del Pozzo.

A prendere il posto di Valentina Orioli come assessore alla Nuova mobilita e infrastrutture, trasporto pubblico locale, Città 30 e sicurezza stradale sarà l'attuale capogruppo Pd Michele Campaniello.

Matilde Madrid, già capo di gabinetto e delegata del sindaco alla Sicurezza, diventerà assessora al Welfare, fragilità e anziani. Incarico a cui si aggiungerà la delega alla Sicurezza urbana integrata, alla Protezione Civile, oltre al coordinamento politico della giunta e al ruolo di tutore, curatore e amministratore di sostegno nei caso delegati alla competenza del sindaco. A ricoprire l'incarico di capo di gabinetto al suo posto sarà Sergio Lo Giudice, che rimarrà anche di capo di gabinetto della Città metropolitana, mentre l'ex assessore al Welfare e Salute, Luca Rizzo Nervo, diventerà il responsabile per l'immigrazione della Regione Emilia-Romagna.

Il sindaco ha anche nominato come assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo, tra i fondatori di Gender Bender e di Link Project, che va a ricoprire il ruolo che fino a qualche mese fa era (non come assessore, ma come delegata metropolitana) di Elena Di Gioia.

A lasciare il posto in giunta è stato anche Massimo Bugani che ha accettato l'incarico in Assemblea legislativa offertogli dal neopresidente Maurizio Fabbri.

Lepore ha anche nominato Roberta Toschi consigliera delegata per la Disabilità e Marco Piazza consigliere delegato alla cultura popolare. Il sindaco, infine, tratterà per se la delega alla Sanità.



