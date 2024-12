Psicologa radiata, l'avvocato 'non c'era attacco alla vittima'

"E' importante dire che il provvedimento disciplinare non è esecutivo fin quando non passa in giudicato. Nei prossimi giorni depositeremo il ricorso al tribunale ordinario di Ancona". Lo ha detto all'ANSA l'avvocato Gaetano Puma, che insieme al collega Maurizio Lorenzini difende Manuela Bargnesi, la psicologa radiata da una decisione del consiglio dell'ordine delle Marche, per i video su TikTok, pubblicati tra dicembre 2023 e gennaio 2024, dove parlava del femminicidio di Alessandra Matteuzzi, uccisa a Bologna nel 2022 dall'ex fidanzato Giovanni Padovani. Filmati in cui la psicologa prendeva le difese dell'imputato, di recente condannato all'ergastolo in appello per omicidio pluriaggravato.

I due avvocati hanno assunto la difesa di Bargnesi dopo la conclusione del procedimento disciplinare davanti all'ordine, aperto dopo una segnalazione della sorella di Matteuzzi.

"Riteniamo che ci siano elementi per proporre impugnazione", prosegue l'avvocato Puma, aggiungendo che "nel ricorso spiegheremo che non c'era un attacco nei confronti della donna che ha perso la vita né nei confronti degli eredi".

Per il consiglio dell'ordine Bargnesi aveva agito "senza il minimo rispetto per la dignità professionale, violando con il suo comportamento il decoro e rappresentando in maniera deplorevole la professione di psicologo".



