'3021' nuovo album della cantante e attrice Angela Baraldi

Esce il 24 gennaio in digitale, cd e vinile "3021" (Caravan / Sony Music Italia), il nuovo album della cantante e attrice bolognese Angela Baraldi, già disponibile in pre-save e in pre-order. "3021" è composto da otto brani scritti dalla stessa artista e composti insieme a Federico Fantuz: a fare da filo conduttore è un percorso sonoro in cui ha voluto sperimentare immaginando il suono dei pianeti e dello spazio. Dal punto di vista della scrittura, ha portato avanti un lavoro di introspezione alla ricerca di aspetti più umani e terreni, in contrapposizione all'infinità dello spazio a cui si è ispirata per le musiche.

Angela Baraldi ha già otto album all'attivo. Negli anni Ottanta da corista partecipa alla tournée Dalla/Morandi e canta nella colonna sonora de "I Picari" di Mario Monicelli. E' del 1990 il suo primo album, "Viva", prodotto da Dalla, e in carriera collabora con Luca Carboni, Ron, Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Nel '93 con la canzone "A piedi nudi" vince il Premio della Critica al Festival di Sanremo e apre la tournée di Francesco De Gregori, con il quale duetta nel brano "Anidride Solforosa". Nel '94 esordisce al cinema con "Come due coccodrilli" diretto da Giacomo Campiotti, poi è l'attrice protagonista di "Quo Vadis, Baby?" di Gabriele Salvatores, con cui vince il Premio Flaiano come Miglior attrice esordiente, il Premio Efebo d'Oro e l'Iris d'argento al Montreal Film Festival.

Al film segue la serie "Quo Vadis Baby" prodotta da Sky Cinema, e negli anni successivi torna a collaborare con Lucio Dalla in "The Beggar's Opera" e con i Giardini di Mirò, i Massimo Volume e DJ Gruff. Nel 2011 è in tour con Massimo Zamboni, con il quale incide due album, e nel 2014 è la protagonista di "The Wedding Singers" con la regia di Emanuele Conte. È nel cast della serie di Rai1 "La Compagnia del Cigno" diretta da Ivan Cotroneo ed è in teatro con "Nomadic" di e con Telmo Pievani e Gianni Maroccolo. Nel 2024 ha aperto i concerti del tour estivo di Francesco De Gregori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA