Sciopero trasporti, alcuni treni cancellati a Bologna

Non si registrano eccessivi disagi, a Bologna, a seguito dello sciopero del personale del settore pubblico e privato dei trasporti proclamato dal sindacato di base Usb cui hanno aderito anche le sigle Fi-si e Usb Lavoro Privato. In particolare si registrano alcune cancellazioni e, per un paio di treni a lunga percorrenza, anche ritardi marcati, alla Stazione Centrale. Nel dettaglio, intorno alle 11.30, sul tabellone dello snodo ferroviario emiliano, si registrano, in partenza, otto convogli cancellati e una decina in arrivo. A far segnare i maggiori ritardi una Frecciarossa proveniente da Ancona e diretta a Milano con 170 minuti di ritardo e un treno Italo, proveniente da Salerno e diretto a Torino con 100 minuti di ritardo.

In città, a seguito della mobilitazione in programma dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19:30 fino a fine servizio i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti ma solo le corse dal capolinea centrale verso la periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.15 e fino alle 19.15.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA