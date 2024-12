Travolto e ucciso dal treno, vittima un 57enne di Piacenza

REGGIO EMILIA, 12 DIC - Aveva 57 anni ed era residente a Piacenza il macchinista travolto e ucciso da un treno ieri sera sui binari nei pressi della stazione di Rubiera, nel Reggiano. La tragedia è accaduta poco dopo le 20,30.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia ferroviaria di Reggio Emilia che indaga sul caso, l'uomo - dipendente di Mercitalia (società del gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa di movimentare i convogli merci) aveva appena finito il suo turno di lavoro e si era incamminato a piedi lungo i binari per tornare verso la stazione - a circa duecento metri dal luogo dell'accaduto - e raggiungere la sua auto nel parcheggio per rientrare a casa.

Mentre attraversava i binari, non si sarebbe però accorto di un un treno regionale che sopraggiungeva in corsa sul binario 2 (quello centrale dei tre che scorrono lungo la stazione rubierese). Il convoglio partito da Milano e diretto a Piacenza - stando a quanto è emerso dai primi accertamenti, viaggiava ai 160 km/h - ha colpito di striscio il macchinista che è stato sbalzato per diversi metri. È morto sul colpo. La Polfer sta indagando per accertare eventuali responsabilità. La circolazione dei treni è rimasta sospesa per ore, poi ha ripreso in tarda serata con forti rallentamenti e ritardi. Il convoglio che ha investito l'uomo ha arrestato la corsa circa 500 metri dopo la stazione. I passeggeri sono rimasti a bordo fino alle 23,30 quando sono stati trasferiti su un altro treno dirottato su Modena, da cui hanno potuto salire su un altro treno per Piacenza.



