Ricercato per 17 furti in Germania, catturato nel Ravennate

RAVENNA, 12 DIC - I Carabinieri di Lugo, nel Ravennate, hanno bloccato dopo un inseguimento un 42enne di origine albanese sul quale pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania per espiare una pena a 5 anni e 11 mesi di reclusione per via di 17 furti in abitazione commessi in quello Stato. Nella sua vettura, oltre ad arnesi da scasso, c'era un tesoretto tra banconote e pietre preziose del valore di circa 10 mila euro. L'uomo è stato catturato nell'ambito di un servizio predisposto per controllare le frazioni più isolate della provincia.

Durante il servizio, all'altezza del comune di Conselice sulla statale 610, i carabinieri hanno notato una vettura di grossa cilindrata che effettuava manovre pericolose. Quando gli hanno intimato di fermarsi, però, il conducente ha accelerato e si è dato alla fuga. Dopo un inseguimento, i tre occupanti hanno abbandonato il mezzo all'altezza del cimitero di Conselice, fuggendo a piedi per i campi. I militari, supportati dai colleghi della Stazione di Sant'Agata sul Santerno, hanno iniziato a ricorrerli tra terreni e canali e sono riusciti a bloccare l'autista. L'uomo, una volta in caserma, ha cercato ancora di fuggire colpendo con calci e pugni i militari.

A seguito del fotosegnalamento, dalle sue impronte digitali è emerso che era destinatario di una misura cautelare in carcere emessa dalla corte d'appello di Roma per un mandato di arresto europeo spiccato dalla Germania. E' stato quindi accompagnato in carcere di Ravenna a disposizione dell'autorità giudiziaria.

