Domani comincia la nuova legislatura regionale in Emilia-Romagna

BOLOGNA, 12 DIC - Dopo la presentazione della giunta, si apre ufficialmente domani la 12/a legislatura della Regione Emilia-Romagna, con l'insediamento dell'Assemblea legislativa, come in Emilia-Romagna è definito il Consiglio regionale. L'inizio dei lavori è previsto per le 10.

La prima seduta eleggerà il presidente. È eletto a maggioranza dei quattro quinti (40 voti): se dopo due scrutini nessun candidato avrà raggiunto il quorum ci sarà una seconda votazione, da tenersi il giorno successivo, ovvero sabato, quando sarà sufficiente la maggioranza dei componenti l'assemblea (26 voti). Si eleggeranno, sempre domani, anche due vicepresidenti, due segretari e due questori.

Fino all'elezione del nuovo presidente, l'assemblea sarà presieduta dal consigliere più anziano, in questo caso Giovanni Gordini (Civici per de Pascale), affiancato dai due consiglieri più giovani (Tommaso Fiazza della Lega e Anna Fornili del Pd) in qualità di segretari.

