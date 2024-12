Blackout per il maltempo, 310 piani di intervento di Enel

Cento gruppi elettrogeni e quattro power station installati per gestire 310 piani di intervento. Sono i numeri forniti da Enel che in questi giorni ha dovuto fronteggiare l'eccezionale ondata di maltempo e neve che ha messo a dura prova le linee elettriche tra le province di Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza.

La task force di E-Distribuzione - formata da 250 operai - ha operato anche con l'ausilio di quattro elicotteri utilizzati per ispezionare gli impianti aerei e trasportare in luoghi difficoltosi il personale e ripristinare il servizio elettrico nel più breve tempo possibile. Come nel caso di Samuele Costi, giovane tecnico del comune di Ventasso - nell'Appennino Reggiano - trasportato da un elicottero per raggiungere un luogo impervio, posizionandosi in cima a un traliccio alto 30 metri, per iniziare la riparazione di una linea di media tensione per riportare la luce in una frazione di Canossa, sempre nel Reggiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA