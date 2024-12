Bimbo travolto da carro di carnevale, assolta la madre

È stata assolta dalla accusa di omicidio colposo, perché il fatto non costituisce reato, Siriana Natali, madre di Gianlorenzo Manchisi, il bimbo di due anni e mezzo morto a marzo 2019 a Bologna dopo essere caduto da un carro di Carnevale. La procura aveva chiesto una condanna a 4 mesi.

Nel processo in primo grado, il giudice Filippo Ricci ha assolto anche il collaudatore del carro Marco Pasquini, per non aver commesso il fatto. Condannati a un anno e quattro mesi, con pena sospesa, gli altri due imputati, sempre per omicidio colposo: Paolo Castaldini, responsabile del Comitato per le manifestazioni petroniane organizzate dalla Curia di Bologna, e Marco Baroncini, all'epoca presidente del Comitato organizzatore del Carnevale. Per entrambi la Procura aveva chiesto una pena di 8 mesi.



