Spaccio di cocaina a Bologna, 22 arresti

BOLOGNA, 11 DIC - Operazione antidroga della Polizia di Bologna, in cui gli investigatori della Squadra Mobile, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, stanno dando esecuzione a 22 misure cautelari in carcere. Scattate dopo un tentato omicidio verificatosi nel 2021 nel quartiere del Pilastro, le indagini hanno riscontrato numerose cessioni di droga, con cadenza periodica e in particolare cocaina, da parte di un sodalizio italiano, a favore di numerosi clienti arabi che, a loro volta, spacciavano la droga acquistata in varie piazze del territorio.

Gli indagati sono cittadini italiani, marocchini, tunisini e albanesi.

Oltre alle 22 misure durante le indagini altre sette persone sono state arrestate in flagranza di reato. Sequestrati ingenti quantitativi di cocaina, eroina, e marijuana, nonché una pistola semiautomatica.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA