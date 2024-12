L'attrazione, raccolta di Gianni Morandi tra passato e presente

L'attrazione è il nuovo disco di Gianni Morandi in uscita venerdì 13 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Epic Records/Sony Music Italy, a distanza di un mese dal primo singolo estratto e title track scritto e composto dall'amico e compagno di avventure Jovanotti. Viaggio musicale attraverso la carriera straordinaria dell'eterno ragazzo di Monghidoro, L'attrazione è la maxi raccolta dei suoi più grandi successi: 17 brani iconici - tra cui due speciali sorprese - che hanno segnato generazioni e continuano a risuonare nel cuore di milioni di fan.

Tra passato e presente, Morandi aggiunge nuovi tasselli al filone di collaborazioni che in questi anni hanno arricchito la sua discografia e così, oltre alla ormai celebre FATTI riMANDARE DALLA MAMMA A PRENDERE IL LATTE feat. Sangiovanni, il disco contiene una straordinaria versione di C'era un ragazzo che come me feat. Alessandra Amoroso, ARIETE, Bresh, Gaia, Gigi D'Alessio, J-AX, Jovanotti, Marco Morandi, NASKA, Noemi, Paola & Chiara, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro, e un adattamento esplosivo di Banane e lampone feat. Annalisa.

"Per questo compleanno così importante ho ricevuto un grandissimo regalo da parte di tanti amici e colleghi" - racconta Gianni Morandi - "Hanno voluto ricantare con me due delle mie canzoni più popolari, 'C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones' e 'Banane e lampone'.

Ringrazio tutti loro perché mi hanno reso veramente felice." Dalle melodie senza tempo di Vita, Scende la pioggia, In ginocchio da te, Se perdo anche te, Andavo a Cento All'Ora, Un mondo d'amore, Occhi di ragazza, La Fisarmonica, Grazie perchè, Canzoni stonate e Uno su mille, alle più recenti collaborazioni con Jovanotti in Evviva!, Apri tutte le porte e L'attrazione - primo singolo estratto accompagnato dal videoclip su YouTube, ogni canzone racconta una storia di passione, amore e vita vissuta, con la capacità di toccare le corde più profonde dell'animo senza mai perdere la freschezza e l'autenticità che rendono Gianni Morandi un artista unico nel suo genere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA