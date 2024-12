La cantautrice Cat Power fa rivivere il mito di Bob Dylan

La cantautrice statunitense Cat Power farà rivivere l'epocale "concerto della Royal Albert Hall" di Bob Dylan del 1966, cantandolo anche al Ravenna Festival il 26 giugno 2025 al Teatro Alighieri, una delle tappe del nuovo tour Cat Power Sings Dylan.

Lo spettacolo in cui Dylan passò da acustico a elettrico a metà esibizione, scatenando le ire dei puristi del folk e modificando la traiettoria del rock 'n' roll, diventa un'ipnotica performance con cui Cat Power renderà omaggio all'artista che più di ogni altro l'ha ispirata. Un concerto in cui ogni brano conterrà un senso di reverenza nei confronti del cantautore-poeta, con alcune delle canzoni più venerate che si vestiranno di nuova vitalità.

Così Ravenna Festival celebra l'ancora profondissima influenza di Dylan attraverso una delle voci più rappresentative dell'indie e folk rock dei nostri giorni. Il concerto sarà in prevendita esclusiva a partire da venerdì 13 dicembre sul circuito Ticketone (da 30 a 45 Euro). Fu un bootleg erroneamente etichettato, a guadagnare la denominazione "concerto della Royal Albert Hall" a quell'esibizione di Dylan, in realtà tenutasi alla Manchester Free Trade Hall.

"Sapevo che, rappresentando una performance che ha cambiato per sempre il panorama del rock and roll, dovevo affrontarla con grande serietà - ha dichiarato Cat Power - Anche se 'serietà' sembra una parola limitante per descrivere la profondità della mia immersione in essa. Avevo e ho ancora un profondo rispetto per l'uomo che ha creato così tante canzoni che hanno contribuito a sviluppare il pensiero consapevole in milioni di persone, plasmando il modo in cui vedono il mondo". Da quel rispetto, e quell'amore, è nato un concerto (questo sì alla Royal Albert Hall) e poi un album; ora Cat Power porta quell'esperienza in tour, ricreandone la contrapposizione fra performance acustica ed elettrica.



