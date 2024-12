Cena di solidarietà per l'autismo nel Bolognese

Una cena di beneficenza a sostegno dell'associazione 'Castello Insieme per l'Autismo' è stata organizzata per il 12 dicembre alla Bocciofila-Polisportiva 'Osteria Grande' (viale Broccoli 60, Castel San Pietro Terme, Bologna) da Usmia (Unione sindacale militari interforze associati) Emilia-Romagna. "Questa serata - viene spiegato - rappresenta un'importante occasione per sostenere le famiglie e le persone affette da disturbi dello spettro autistico, promuovendo valori fondamentali come inclusione e solidarietà".

La cena vedrà la collaborazione dello chef Ivan Poletti e di Gino Fabbri, maestro pasticciere, che hanno messo a disposizione la loro professionalità per la causa. Il ricavato dell'iniziativa, patrocinata dal Comune di Castel San Pietro, sarà interamente devoluto all'associazione 'Castello Insieme per l'Autismo', che da anni offre un sostegno alle famiglie e ai bambini in difficoltà.



