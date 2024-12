A Bologna Concerto Marconi dedicato all'inventore della radio

Un concerto unico e originale dedicato al rapporto tra la musica e Guglielmo Marconi è in programma domani, 12 dicembre alle 20.30 all'Auditorium Manzoni di Bologna, a ingresso libero. È "Concerto Marconi" tenuto dalla Toscanini Next, l'orchestra giovanile della Filarmonica Toscanini con ospiti Cristina Zavalloni, Vincenzo Vasi e Valeria Sturba e in collegamento video l'attore Emidio Clementi.

Lo spettacolo rappresenta la naturale prosecuzione della mostra "All'ascolto del Mondo" in corso al Museo della Musica di Bologna fino al 12 gennaio prossimo che esalta le capacità di Marconi di diventare un imprenditore particolarmente innovativo.

Sua la prima fabbrica wireless al mondo, suoi i primi esperimenti di trasmissioni radiofoniche in un magazzino dismesso a Chelmsford, fino alla costituzione della BBC, dell'URI/EIAR e della Radio Vaticana. Suoi anche i primi esperimenti sulla televisione.

Curato da Oderso Rubini, lo spettacolo toccherà i temi che hanno accompagnato la vita musicale di Marconi: alcune composizioni classiche, tratte dalle prime trasmissioni di queste emittenti radiofoniche assieme a composizioni e testi nei quali la radio è strumento evocativo e creativo. La Toscanini Next sarà diretta da Tiziano Popoli in musiche di Bertold Brecht/Kurt Weill, John Cage, Edward Elgar, Joseph Haydn, Buggles, Queen, Eugenio Finardi, Ottorino Respighi, Hanns Eisler, Richard Strauss e Fred Bongusto. In collegamneto anche il Kronos Quartet che proporrà un arrangiamento di Ohio di Neil Young, canzone di protesta bandita dalle radio, perché ispirata alla morte di quattro giovani avvenuta durante gli scontri tra manifestanti e polizia del 4 maggio 1970 nella città di Kent, in Ohio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA