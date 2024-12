Tper assume autisti bus a Bologna, casa a prezzo calmierato

BOLOGNA, 10 DIC - Un vero e proprio "progetto Casa" per agevolare l'inserimento a Bologna - città come altre interessata di un notevole caro affitti - di autisti di bus provenienti da fuori: è l'iniziativa di Tper, l'azienda del trasporto pubblico locale, che sta continuando nella sua campagna di assunzioni. Per i nuovi operatori mette a disposizione 20 mini appartamenti in zona Fiera a prezzo calmierato, per un anno. Un tempo che potrà servire ai lavoratori per trovare una soluzione definitiva per la propria esigenza abitativa. Dopo i 12 mesi ci sarà una rotazione nelle assegnazioni, salvo ulteriori motivate esigenze.

Spesso, sottolinea Tper, sono proprio le opportunità abitative che "rappresentano lo scoglio per chi deve trasferirsi a Bologna" per un nuovo lavoro. Il progetto vede la luce dopo un anno di lavoro: è stata così individuata una palazzina, completamente in gestione dell'azienda, ribattezzata "Domus Tper", suddivisa in 20 mini appartamenti ammobiliati e accessoriati, a disposizione di nuovi conducenti. Alcuni sono appartamenti pensati per un solo occupante, altri per due persone. Una soluzione di appoggio insomma, per un tempo sufficiente a cercare altro in città. I primi alloggi sono già stati assegnati e secondo i piani aziendali tutti e venti lo saranno comunque entro i primi mesi del 2025.

"Nel corso del 2024 sono stati assunti 181 nuovi conducenti (161 a Bologna e 20 a Ferrara)", sottolinea Tper, "un dato positivo, nel difficile contesto del settore, che ha consentito di far fronte al naturale turnover e alle esigenze di servizio".

L'obiettivo a inizio anno era di assumere 150 persone.

