Mini-film di Polizia ed E-R per prevenire crimini online

C'è una donna che invia migliaia di euro all'uomo di cui si è innamorata, in chat per curare una fantomatica nipote, una ragazza che vede diffuse in rete le sue immagini intime, dopo la fine di una relazione, oppure il padre di famiglia convinto di aver fatto un investimento molto redditizio, che scopre invece di essere stato truffato e c'è la sofferenza prodotta dai discorsi d'odio. Sono questi i temi al centro dei quattro cortometraggi presentati oggi alla stampa da Regione Emilia-Romagna, polizia di Stato e Lepida, ispirati a storie vere in cui le vittime sono alle prese con altrettanti crimini comuni in rete.

L'obiettivo dei video è dare nuovo e maggiore impulso all'opera di prevenzione e contrasto dei crimini informatici proprio grazie ai corti sono "La violenza nelle parole" di Martina De Polo, "Il silenzio di Ambra" di Paolo Maoret, "Il grande amore di Lucia" di Olga Torrico e "Blackout" di Samuele Giorgetti.

Tutti i lavori sono stati presentati dalla presidente della Regione, Irene Priolo, dall'assessora all'Agenda Digitale Paola Salomoni, dal questore di Bologna, Antonio Sbordone, dalla dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale e delle comunicazioni Emilia-Romagna, Cristina Fagone, dal vicequestore aggiunto Emanuela Glielmo, oltre che dal direttore generale di Lepida, Gianluca Mazzini, dalla presidente di Der, Enza Negroni, e dai registi.

"È fondamentale illustrare questi pericoli perché ciascuno possa attuare i comportamenti per prevenirli e denunciare i reati alle forze dell'ordine", dicono Priolo e Salomoni e "Lepida ci permetterà di divulgare questi contenuti attraverso i suoi canali. Il risultato ci rende orgogliosi e pone le basi per un rapporto con la Polizia di Stato che siamo sicuri si confermerà proficuo anche in futuro".

Per Fagone, "la Polizia Postale esprime il più ampio apprezzamento per la proficua collaborazione instaurata con la Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'attività di sensibilizzazione, volta a garantire la sicurezza degli utenti del mondo digitale".



