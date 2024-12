Furti in negozi ed aziende, banda sgominata nel Modenese

Elettrodomestici, vetture e anche mezzi pesanti. Questa la refurtiva della banda di professionisti del furto la cui attività è stata stroncata nel Modenese dalle indagini del sostituto procuratore Claudia Natalini, che ha coordinato le attività sul campo della squadra mobile e della polizia locale.

Quattro le persone sottoposte a fermo, ed ora in carcere a Modena dopo la convalida. Si tratta di due 28enni, un 35enne ed un 52enne, originari della Moldavia. I furti sono stati commessi ai danni di aziende delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma. Ma nello specifico è a Sassuolo, sempre in provincia di Modena, che gli agenti della polizia di Stato sono riusciti a incastrare i quattro, sorprendendoli all'interno di un capannone dove era stata stoccata la refurtiva. Dentro c'erano infatti veicoli rubati ed elettrodomestici per un valore di 210mila euro circa rubati nei giorni scorsi ad un'azienda di Modena. Fra le altre cose rinvenute dalla polizia anche 40 biciclette di valore, sottratte sempre ad un'attività commerciale e punte per escavatori, oltre ad altri utensili sempre di ambito edilizia.





