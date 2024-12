Al Tecnopolo di Bologna arriverà un nuovo supercomputer

Al Tecnopolo Manifattura di Bologna, nella 'Data Valley' dell'Emilia-Romagna, sarà installato un nuovo supercomputer avanzato, ottimizzato per l'intelligenza artificiale. Lo annuncia la Regione: diventerà un punto di riferimento per il supercalcolo, i big data, l'intelligenza artificiale e il calcolo quantistico e rappresenterà un punto di forza per l'ecosistema dell'innovazione regionale e quello tecnologico e digitale italiano, dando un impulso fondamentale alla competitività e capacità economica del Paese.

La nuova infrastruttura annunciata è il cuore del progetto IT4LIA AI Factory, selezionato dalla Commissione Europea all'interno della call per la creazione delle prime AI Factory europee. Si tratta di un'iniziativa cofinanziata dal ministero dell'Università e della Ricerca, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dalla Regione Emilia-Romagna, dal consorzio Cineca, dall'Istituto nazionale di fisica nucleare, dall'Agenzia ItaliaMeteo, dall'Istituto italiano di Intelligenza artificiale per l'industria e dalla Fondazione Bruno Kessler.

All'iniziativa partecipano anche altre Istituzioni e soggetti nazionali, tra i quali la Fondazione Icsc - Centro nazionale di ricerca in Hpc Big data and Quantum Computing.

Il progetto beneficia di un investimento complessivo di circa 430 milioni, cofinanziato dal Governo italiano, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Commissione Europea. Il ruolo di coordinamento sarà affidato a Cineca.

A novembre 2022 era stato inaugurato 'Leonardo', il supercomputer da 240 milioni di euro, all'epoca quarto calcolatore al mondo per velocità e potenza destinato a progetti di ricerca, uso scientifico e accademico e applicazioni industriali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA