Al via a Rimini il festival di cinema dedicato a Tonino Guerra

Inaugura oggi al Cinema Fulgor di Rimini la quinta edizione di 'Luoghi dell'Anima - Italian Film Festival', un evento che unisce cinema, poesia e letteratura ispirato alla poetica di Tonino Guerra. Il festival, ideato e presieduto da Andrea Guerra, con la direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli, si svolge tra i comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Pennabilli, luoghi cari al poeta romagnolo. La serata inaugurale è dedicata ad Andrea Purgatori, giornalista e sceneggiatore. Il programma dell'evento include un concorso per opere prime e seconde, cortometraggi, conversazioni con autori e una rassegna dedicata ai paesaggi e alle figure legate al territorio. Tra le opere in concorso figurano titoli come 'Dall'alto di una fredda torre' di Francesco Frangipane, 'Il ragazzo dai pantaloni rosa' di Margherita Ferri, 'Nottefonda' di Giuseppe Miale Di Mauro, 'Familia' di Francesco Costabile e fuori concorso 'Vermiglio' di Maura Delpero. Gli autori premiati durante il festival includono Marco Tullio Giordana (La vita accanto), Francesca Comencini (Il tempo che ci vuole), Michele Riondino (Palazzina LAF), Giovanni Veronesi (La valanga azzurra) e Riccardo Milani (Un mondo a parte).

A Santarcangelo si è svolta un'anteprima con l'evento speciale 'Fiore mio' di Paolo Cognetti, mentre a Pennabilli il Museo Tonino Guerra ospita i cortometraggi in concorso e la rassegna Short Film on Tour.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA