Resta bloccata sul fiume, salvata dai vigili del fuoco

REGGIO EMILIA, 08 DIC -Una donna di 58 anni è stata salvata questa mattina nel mezzo del torrente Enza, nel Reggiano all'altezza di Montecchio Emilia, dai vigili del fuoco che l'hanno portata via grazie all'elicottero decollato da Bologna per poi affidarla al personale medico sanitario. La donna, che si trovava in stato confusionale al momento del soccorso e che non si stava facendo un selfie come inizialmente appreso, ora sta bene e si trova all'ospedale di Reggio Emilia e viene descritta in discrete condizioni. Sul posto anche i carabinieri oltre alle squadre di pompieri arrivate via terra in assetto fluviale coi gommoni da Reggio e Parma. L'allarme è scattato intorno alle 9.30. A lanciarlo un passante che ha temuto il peggio per la donna vedendola in mezzo al torrente vicino all'acqua. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari e della Croce Rossa, l'epilogo è stato a lieto fine.

