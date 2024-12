Per gli 80 anni di Morandi torna 'Voglia Di Volare'

Rai Teche festeggia gli 80 anni di Gianni Morandi, mercoledì 11 dicembre, con la pubblicazione su RaiPlay della miniserie "Voglia di volare", sceneggiato di cui ricorre in concomitanza il quarantesimo anniversario della messa in onda e che segna il debutto dell'artista nel ruolo di attore di fiction. Andata in onda, infatti, per la prima volta dal 2 al 23 dicembre 1984, questa miniserie in quattro puntate, diretta da Pier Giuseppe Murgia, arricchisce il catalogo Teche dedicato al celebre artista.

In "Voglia di volare", Gianni Morandi interpreta il comandante di volo Davide, un uomo alle prese con le complesse dinamiche familiari dovute alla separazione dalla moglie Barbara, interpretata da Claude Jade. Al centro della trama, la sofferenza della figlia adolescente (Linda Celani), costretta a confrontarsi con un tema, quello del divorzio, che nella società italiana degli anni '80 era legale, ma ancora lontano dall'essere assimilato. Il ruolo di Davide rappresenta un momento significativo nella carriera di Morandi che per la prima volta sceglie di cimentarsi nello sceneggiato e con un personaggio dalla vita complessa. La narrazione dolce-amara della serie, unita a una recitazione misurata e intensa, conferisce alla storia un valore che va oltre il semplice intrattenimento, riflettendo le trasformazioni sociali di un'epoca.

La pubblicazione di "Voglia di volare" su RaiPlay si unisce ad altri contenuti già disponibili e dedicati a Gianni Morandi. Tra questi: "Stasera Gianni Morandi" , uno show musicale diretto da Antonello Falqui e trasmesso il 17 maggio 1969 in cui attraverso performance e racconti, Morandi ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera, accompagnato da ospiti d'eccezione come Florinda Bolkan, Mario Carotenuto e Franco Migliacci, il suo storico paroliere e mecenate; la puntata di "TechetecheShow" a lui dedicata, in un viaggio che parte da Monghidoro, il paese natale di Morandi, e ripercorre la sua straordinaria vita e carriera, intrecciando musica, spettacolo e ricordi personali.





