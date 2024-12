Corre 100 km col passeggino e fa il nuovo record del mondo

Cento chilometri di corsa spingendo un passeggino in poco più di otto ore: è il nuovo record del mondo siglato ieri negli Stati Uniti da Lorenzo Lotti, 28 anni, maratoneta, assessore allo sport del Comune di Predappio (Forlì -Cesena) e insegnante di educazione fisica. Lo ha stabilito spingendo il figlio Rodolfo nel passeggino nella gara Tidewater Strider Dismal Sqamp 100k a Chesapeake, Virginia.

La scelta della gara è stata obbligata dovendo sottostare a tanti requisiti dati dall'organizzazione del Guinness. Il record precedente apparteneva proprio all'organizzatore di questa particolarissima corsa: il tempo da battere era 9 ore e poco più, Lorenzo Lotti ha corso 100 km con il tempo record di 8 ore un minuto e 40 secondi e ovviamente vincendo la gara. La corsa si è svolta in una giornata freddissima, con -7 gradi. Il piccolo Rodolfo ha dormito sette ore su otto.

Lotti non è nuovo a queste imprese: due anni fa stabilì, in Olanda, il record sui 50 km, allora il suo compagno d'impresa fu il figlio più grande, Raimondo.



