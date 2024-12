Previsto maltempo, Ferrara accende albero ma stop al gospel

Il previsto maltempo ha costretto gli organizzatori ad annullare lo spettacolo gospel della Ferrara Gospel Choir Academy previsto domani, domenica, dopo l'evento di accensione dell'albero. L'albero si accenderà, come da tradizione, alle 17 davanti alla Cattedrale, ma a causa delle previsioni meteo sfavorevoli sono annullati tutti gli eventi che erano stati previsti. Si sta valutando di riprogrammare il concerto delle voci gospel ferraresi all'interno del palinsesto degli eventi dedicati al periodo natalizio in città, organizzati da Ferrara Tua con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, il supporto della Fondazione Teatro Comunale e di InFerrara e il sostegno di sponsor privati; main sponsor il Gruppo Hera.

L'abete nordmanniano, di 30 anni, che da domenica pomeriggio illuminerà il centro cittadino è stato decorato con una stringa luminosa Led a risparmio energetico, lunga 6,5 km, con una tonalità di luce calda. Nonostante la scenografica illuminazione, il consumo energetico sarà limitato, equivalente a quello di una lavatrice in funzione. È stato posizionato nei giorni scorsi davanti alla Cattedrale, è alto 19 metri, ha un peso di 35 quintali e un diametro di 7,5 metri. Proviene dal giardino privato di una famiglia di San Felice sul Panaro, nel Modenese, che lo ha donato. L'albero era stato piantumato troppo vicino a un edificio, causando problemi alla struttura e alla linea elettrica, e per questi motivi il Comune d'appartenenza ha dato il via libera al suo abbattimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA