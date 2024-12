Il Concerto Grosso protagonista di Classica Balotta a Bologna

Terzo appuntamento per la rassegna "Classica Balotta", domenica 8 dicembre alle 19 alla Chiesa di Santa Cristina in Piazzetta Morandi a Bologna con un concerto dedicato ai capolavori del Barocco, in un programma che celebrerà il genere del Concerto Grosso.

Protagonisti della serata, promossa da Essediemme, saranno gli strumentisti della Novensemble Orchestra assieme ai solisti Andrea Centamore all'oboe e Annamaria Di Lauro al flauto traverso. Nel dettaglio verranno eseguiti il Concerto Grosso in sol minore, op.6 n.8 (Fatto per la notte di Natale) di Arcangelo Corelli, il Concerto n.3 in sol minore per oboe, archi e basso continuo di Georg Friedrich Händel, la Suite n.2 in si minore per flauto, archi e basso continuo di Johann Sebastian Bach, il Concerto Grosso in re minore "La Follia" di Francesco Geminiani, e il Concerto in la minore per oboe, archi e basso continuo RV 461 di Antonio Vivaldi.

Il Concerto Grosso, genere simbolo del periodo barocco, rappresenta un dialogo musicale unico tra il concertino (solisti) e il concerto grosso (orchestra). A partire da Corelli, che ne coniò il termine e ne definì lo stile, questa forma musicale ispirò i grandi compositori dell'epoca, tra cui proprio Händel, Bach e Vivaldi. Durante la serata, il pubblico sarà guidato alla scoperta di questa forma d'arte che ha influenzato la musica fino ai giorni nostri, ponendo le basi per i grandi concerti solistici dell'800 e del '900.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA