Gestione preoperatoria pazienti anziani con esercizi e vitamine

Arriva un contributo innovativo e interdisciplinare alla gestione preoperatoria dei pazienti anziani con sarcopenia, termine con il quale si indica il progressivo declino della massa e della forza muscolare dovuto all'invecchiamento del corpo umano. L'approccio, illustrato per la prima volta in un articolo pubblicato sulla rivista 'Nutrients', nasce dall'intuizione congiunta dei professori Francesco Pegreffi, ortopedico dell'Università Kore di Enna, e Marcello Giuseppe Maggio, direttore della Scuola di specializzazione in geriatria dell'Università di Parma.

Il lavoro propone per la prima volta l'adozione di una strategia integrata basata sulla pre-riabilitazione e sul pre-intervento nutrizionale per rafforzare la resilienza chirurgica dei pazienti. La 'pre-riabilitazione' include esercizi specifici di forza, resistenza, equilibrio e flessibilità, mentre la 'pre-supplementazione' si concentra sull'integrazione di nutrienti chiave come aminoacidi essenziali, vitamina D, ferro, ecc. Questi interventi sinergici mirano a migliorare la capacità funzionale del paziente, a ridurre il rischio di complicanze postoperatorie e ad accelerare il recupero post-chirurgico.

"L'implementazione di strategie preoperatorie come queste - spiega Pegreffi - ci permette di offrire una gestione più personalizzata e mirata, migliorando l'esito chirurgico e riducendo la fragilità del paziente". "Questo modello - aggiunge Maggio - rappresenta un nuovo paradigma nella gestione del paziente sarcopenico, agendo preventivamente in una fase critica come quella preoperatoria". Questa visione innovativa, sottolineano, apre una nuova strada per la ricerca e la pratica clinica nella gestione del paziente fragile. In particolare, evidenzia l'importanza di intervenire in una fase preoperatoria cruciale, quando la vulnerabilità del paziente è massima, ponendo le basi per lo sviluppo di strategie multidisciplinari personalizzate che ottimizzino gli esiti chirurgici e migliorino la qualità della vita.



