Al Modernissimo di Bologna 'Il cameraman' di Buster Keaton

Dopo il tutto esaurito ottenuto con 'La febbre dell'oro' e 'Il monello' di Charlie Chaplin nei mesi scorsi, l'Ensemble Concordanze torna al Cinema Modernissimo della Cineteca di Bologna domani, l'8 dicembre alle 17,30 e il 9 alle 20,15 per eseguire dal vivo le musiche del film muto 'Il cameraman' diretto da Edward Sedgwick e Buster Keaton nel 1928 e interpretato dallo stesso Keaton con Marceline Day, Harold Goodwin, Sidney Bracey, Harry Gribbon, Ray Cooke, Vernon Dent, Harry Keaton, Louise Keaton, Bert Moorhouse.

Le musiche sono originali e sono state composte da Timothy Brock, uno dei massimi esperti mondiali nella sonorizzazione live di film e da molti anni collaboratore assiduo della CIneteca di Bologna, che salirà anche sul podio di Ensemble Concordanze.

"Vi auguro di rivedere The Cameraman, dove Buster Keaton, dopo essere stato sportivo e comparsa per amore, diventa, sempre per amore, operatore d'attualità. - Ha scritto il compositore Paul Gilson - Solo un acrobata può fingere una goffaggine di quel calibro; solo un poeta può fingere un simile sonno dell'intelligenza dietro cui si cela il genio della distrazione.

I disastri non preoccupano quest'uomo di un altro mondo. L'amore guida costantemente i suoi tentativi di soccorso; riesce solo in situazioni disperate; fa l'impossibile senza neppure rendersene conto".



