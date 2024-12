Si apre nuova sezione Art Nouveau-Art Déco al Mic di Faenza

FAENZA, 06 DIC - Il Museo internazionale delle Ceramiche (Mic) di Faenza (Ravenna) inaugura sabato 7 dicembre il nuovo riallestimento della sala dedicata alla ceramica europea, dall'Art Nouveau al Déco, fino agli anni '40.

Attraverso un racconto sviluppato per temi, vengono proposti manufatti a rappresentare un arco temporale fondamentale per il nuovo racconto in chiave moderna che la ceramica sviluppa dalla fine del XIX secolo alla seconda guerra mondiale, premessa per gli sviluppi contemporanei propri della stagione del secondo dopoguerra.

Per questo nuovo allestimento tematico, presentato oggi alla stampa, si è partiti dalla storia del Museo faentino, attraverso le sue acquisizioni, gli allestimenti del 1926 già completi e pensati in chiave moderna, le relazioni internazionali che l'allora direttore Ballardini aveva intessuto e fortificato negli anni del suo mandato. Si è proceduto all'analisi dei materiali esistenti integrandone in parte con una campagna di restauro che ha riportato alla luce manufatti danneggiati durante il bombardamento del maggio 1944 e recuperati. Sono esposte ceramiche mancanti dal percorso museale da oltre ottant'anni, a testimoniare la straordinaria ricchezza del patrimonio e dei depositi.

La sala vede l'allestimento di approfondimenti dedicati ai principali temi del periodo: la figura femminile, la natura, il gusto animalier, il Cenacolo Baccarini, le grandi esposizioni, le Biennali di Monza, le manifatture europee, la scultura, la linea moderna déco, il futurismo.

