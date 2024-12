Parma: Pecchia, ho visto comunque cose buone

"C'è poco da discutere. Quando affronti queste squadre, piene anche di energie ed entusiasmo, giocarsela al 100% non è sufficiente. Ma io ho visto anche cose buone, queste partite servono al nostro campionato. Anche sul 3-1, chiedevo ai miei di andare a cercare il gol. Per vincere bisogna segnare e questa per me è la mentalità". Lo ha detto il tecnico del Parma Fabio Pecchia, intervistato da Dazn dopo la sconfitta contro l'Inter.

"Concedere occasioni all'Inter non è fuori dal comune, ci siamo difesi anche abbastanza bene - ha detto ancora Pecchia -.

Ma noi vogliamo provare a segnare contro chiunque. Nel primo tempo ci sono state delle situazioni interessanti. La visione del club è chiara, l'esperienza bisogna farla sul campo.

Dobbiamo continuare così, ecco perché i ragazzi devono assumere ogni respiro da certe partite, perché danno molto".



