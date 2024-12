Il Parco del Delta Po piace ai fenicotteri, sono oltre 10mila

BOLOGNA, 06 DIC - Si sono quasi 10.800 fenicotteri nelle zone umide dell'Emilia-Romagna, concentrati per lo più nell'area del Parco regionale del Delta del Po dove se ne contano oltre 10.500 e in aumento. Nel 2023 erano circa 9.900.

Il trend di crescita è evidenziato dall'Ente parco che anticipa i primi esiti del censimento annuale dei fenicotteri nel Nord Adriatico. Il rilevamento in regione è avvenuto il 3 dicembre grazie a 62 rilevatori divisi in squadre. Piccoli gruppi di fenicotteri sono stati rilevati anche in zone umide dell'interno (96 nel Modenese, 54 nel Bolognese e 52 nel Ferrarese) dove la presenza della specie sta divenendo sempre più regolare.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA