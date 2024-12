Guccini, doppio album live 'Fra la via Emilia e il West'

Esce oggi, nell'ambito delle celebrazioni del 40/o anniversario dello storico concerto di Francesco Guccini a Bologna, la riedizione del doppio album live 'Fra la via Emilia e il West' che racchiude i grandi classici del cantautore. Mentre è nei cinema italiani fino a domenica 8 dicembre l'omonimo film-concerto.

Il disco è stato pubblicato nel 1984 come risultato di quattro concerti che il cantautore modenese tenne quell'anno, tra cui quello del 21 giugno 1984 in Piazza Maggiore a Bologna, un evento musicale senza precedenti in cui si avvicendarono con lui sul palco grandi amici e colleghi come Lucio Dalla, Paolo Conte, Nomadi con Augusto Daolio, Pierangelo Bertoli e molti altri.

La riedizione di 'Fra la via Emilia e il West' ha un audio completamente rimasterizzato e in copertina c'è il disegno originale che Bonvi, grande amico di Guccini, realizzò per il poster del concerto di Piazza Maggiore.

Il doppio live è disponibile in digitale, 2cd, 2lp, Box Deluxe 2cd+2lp con stampa esclusiva. Una speciale edizione del Box numerata con stampa autografata è disponibile solo sullo shop online di Universal Music.



