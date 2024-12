Eurolega: Virtus Bologna-Stella Rossa 87-94

Dodicesima sconfitta in 14 partite di Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna, che sul parquet di casa ha perso 87-94 contro la Stella Rossa di Belgrado. A osservare la partita, in tribuna, c'era il nuovo allenatore delle V nere Dusko Ivanovic, che nei prossimi giorni enmtrerà in carica. Oggi la Virtus, dopo l'addio a coach Luca Banchi, è stata guidata dalla panchina dal vice del tecnico appena 'congedato', Nenad Jakovljevic. Per Bologna 25 punti del georgiano Tornike Shengelia.-



