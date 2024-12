Esplosione in un condominio, un ferito lieve

Ci sarebbe una fuga di gas all'origine di una esplosione avvenuta verso le 9 al terzo piano di una palazzina di via Gioberti, a Imola. Un'anziana residente nel condominio, in un appartamento attiguo a quello danneggiato, è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Lo scoppio, secondo quanto ricostruisce il sindaco Marco Panieri, ha causato la rottura di vetri, infissi, porte e finestre e sono stati almeno tre gli appartamenti ad avere subito danni strutturali.

I materiali caduti sulla strada hanno inoltre danneggiato alcune auto parcheggiate. Il condominio si trova a poca distanza dalla scuola primaria Campanella, che è stata precauzionalmente evacuata. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri, polizia di Stato, protezione civile e personale tecnico del Comune di Imola. Lo stesso sindaco spiega che sono in corso approfondite verifiche sull'edificio e sulle cause dello scoppio e che le sei famiglie coinvolte sono state temporaneamente evacuate. Verrà emanata, cautelativamente, un'inagibilità temporanea per tutto l'edificio fino al termine di ogni accertamento utile, in particolare relativamente alla struttura, all'impianto elettrico e a quello del gas.



