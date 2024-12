Capotreno aggredito, lunedì sciopero di 8 ore in E-R

Uno sciopero di 8 ore, dalle 9 alle 17, per lunedì 9 dicembre per il personale di Trenitalia Tper e Trenitalia dell'Emilia-Romagna è stato proclamato dai sindacati dopo l'ultima aggressione verificatasi su un treno regionale, ieri a Fidenza, ai danni di un capotreno preso a pugni da un passeggero senza biglietto e in stato alterato.

Uno sciopero "per denunciare con forza le gravi e non più tollerabili condizioni di lavoro in termini di sicurezza (e aggressioni) per le lavoratrici ed i lavoratori front line delle imprese di trasporto ferroviario", spiegano le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa. I sindacati chiedono anche di essere ricevuti con urgenza in Prefettura a Bologna per un incontro istituzionale per la stessa giornata di lunedì. Presidio annunciato in piazza Roosevelt dalle 10.



