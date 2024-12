Nomisma: rincarano gli affitti a Bologna, +5% in un anno

BOLOGNA, 05 DIC - Rincarano gli affitti a Bologna: nei primi sei mesi dell'anno sono aumentati del 3%, con un dato annuale che supera il 5%. Nelle zone di pregio del capoluogo emiliano i canoni sono cresciuti di oltre il 4% su base semestrale e di quasi l'8% su base annuale. È uno dei dati che emerge dal terzo Osservatorio sul mercato immobiliare 2024 di Nomisma. Il dossier evidenzia anche, per quanto riguarda invece la compravendita, che dopo un primo semestre in calo (del 2,2% sul 2023) poi dalla seconda parte dell'anno l'indice di performance residenziale torna a crescere.

Per gli analisti il calo di compravendite nei primi sei mesi del 2024 dipende, fra i vari elementi, dal fatto che la domanda cala per mancanza di budget iniziale e per i costi dei mutui.

Più della metà di chi cerca casa (il 60%) si sta spostando sugli affitti vista l'impossibilità di accedere a un prestito per comprare casa. Nomisma rileva come nel secondo semestre del 2024 i prezzi delle abitazioni abbiano registrato un leggero aumento sia nelle nuove realizzazioni (+1,1%) sia per le abitazioni usate (+0,7%).

Quanto agli affitti, anche questi in un anno sono rincarati.

I tempi medi di locazione sono stabili e minimi (1,5 mesi in media per firmare un contratto), "segnale ulteriore - secondo gli analisti - di un mercato notevolmente compresso che non riesce a generare nuova offerta di alloggi in affitto.

L'andamento dei canoni ha fatto aumentare anche i rendimenti lordi annui da locazione al 5%, un livello che a Bologna non si registrava da oltre trent'anni".

Nel corso dei prossimi mesi Nomisma prevede una riduzione del numero di compravendite e una conseguente stagnazione dei prezzi e in alcune zone di riduzione. Il numero di contratti di locazione, invece, rimarrà stabile (anche se su numeri esigui) e canoni in ulteriore rialzo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA