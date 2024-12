Intesa Er.Go e Gdf contro affitti e borse studio irregolari

Siglata una intesa fra Er.Go, l'ente della Regione Emilia-Romagna che offre servizi agli studenti che scelgono di studiare nelle università della regione, e la Guardia di Finanza: l'obiettivo è potenziare un sistema di prevenzione e contrasto alle irregolarità che interessano borse di studio e assegnazioni degli alloggi.

L'accordo, valido tre anni e rinnovabile, prevede che le fiamme gialle possano usare dati e informazioni, messi a disposizione da Er.Go per orientare gli accertamenti: i controlli riguarderanno elementi come il reddito, i domicili dichiarati per l'ottenimento delle borse di studio 'fuori sede'.

Grazie alla collaborazione già in essere fra l'ente e la finanza, nel 2023 le indagini condotte dai militari hanno consentito di segnalare alla Procura 313 studenti per indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato e per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

E' stato possibile anche recuperare somme per borse indebitamente percepite per oltre 539mila euro e bloccare, prima dell'erogazione, contributi per oltre 360mila euro. Il protocollo, che porta le firme della direttrice di Er.Go Patrizia Mondin e del comandante regionale della Guardia di Finanza, generale Paolo Kalenda, prevede anche momenti di confronto fra i due enti organizzando seminari, momenti formativi e corsi di aggiornamento.



