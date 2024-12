Il Te Deum di Händel e la Krönungsmesse di Mozart a Bologna

"L'incoronazione e la Vittoria" è il titolo del nuovo programma proposto dalla Cappella Musicale di Santa Maria dei Servi nella basilica di strada Maggiore a Bologna per domani, 6 dicembre, alle 21, in uno dei periodi storicamente più attesi per la chiesa, l'Avvento.

Un concerto unico e solenne che comprende il Dettingen Te Deum di Georg Friederich Händel e la Krönungsmesse (Messa dell'incoronazione) di Wolfgang Amadeus Mozart, due capolavori del settecento composti a circa 35 anni di distanza per importanti celebrazioni di corte. Il primo infatti fu commissionato a Händel, compositore della corte inglese, dalla famiglia reale per festeggiare la vittoria del re contro i francesi sul campo di battaglia a Dettingen. La Messa dell'incoronazione, invece, fu composta da Mozart all'età di 23 anni quando si trovava a Salisburgo con l'incarico di organista della cattedrale e Konzertmeister di corte, su commissione dell'Arcivescovo. La scelta di questo programma vuol ricordare che nel 2024 sono proprio settant'anni da quando Papa Pio XII elevò l'antica chiesa dei Servi di Bologna a prestigiosa Basilica. Al concerto parteciperanno, come voci soliste, il soprano Mariana Valdés, il mezzosoprano Leonora Sofia, il tenore Gian Luca Pasolini e il basso Luca Gallo diretti da Lorenzo Bizzarri sul podio degli Strumentisti e del Coro della Cappella Musicale dei Servi con Roberto Cavrini all'organo monumentale della basilica.



