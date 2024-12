Calcio: Pecchia fa 100 col Parma cerca un'altra impresa

"L'Inter è un gigante per quello che ha fa in Italia ed Europa, ma la affronteremo con le nostre armi". Dopo la vittoria sulla Lazio, Fabio Pecchia avvisa i nerazzurri, alla vigilia della sua centesima partita sulla panchina del Parma. Nella conferenza a Collecchio, al termine della rifinitura mattutina, il tecnico crociato ha inquadrato la partita contro i campioni d'Italia senza timori: "loro fanno un altro campionato rispetto a noi: strapotere fisico e tecnico, noi dobbiamo tenerne conto, ma dobbiamo giocare con personalità, con forza, con vigore, quando abbiamo le energie cerchiamo di giocare a calcio e fare gol, perché le partite si giocano per fare gol e vincere".

Il Parma ritrova Hernani ("ha iniziato piano e ora è dentro il gruppo" ha detto l'allenatore), un'alternativa in più per il centrocampo, ma perde Benedyczak, influenzato. Davanti la coperta è sempre più corta: Charpentier si è rotto il tendine d'Achille nei minuti finali del match contro la Lazio. Verso la riconferma il tridente Man-Bonny-Cancellieri. Più difficile capire chi partirà dal primo minuto in mediana: il ballottaggio è tra Keita ed Estevez. Ma potrebbero anche giocare insieme con Sohm più avanzato al posto della rivelazione Haj Mohamed. Dietro confermati Leoni e Delprato, che può giocare anche laterale.





