Dopo una giornata febbrile di incontri e trattative, la Virtus Bologna conferma che Luca Banchi non è più il suo allenatore: il coach ha infatti confermato le proprie dimissioni, annunciate alla squadra al termine della partita contro l'Alba Berlino di ieri sera in Eurolega.

La Virtus domani sera torna in campo contro la Stella Rossa dell'ex Teodosic, ma non ci sono ancora certezze sul nuovo coach: rumor danno in arrivo a Bologna il serbo Dusko Ivanovic.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA