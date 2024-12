Manoscritto Biblioteca Malatestiana Cesena in mostra a Firenze

Un manoscritto della Biblioteca Malatestiana di Cesena è tra le opere esposte a Santa Croce di Firenze, dove fino al 30 marzo opere d'arte e antichi documenti dialogano in mostra per celebrare gli 800 anni del miracolo delle stimmate di San Francesco d'Assisi. Tra gli otto pezzi esposti all'interno del refettorio d'inverno c'è infatti anche il manoscritto D.XXI.1 della Malatestiana, primo dei quattro temi della Bibbia, nota come 'Bibbia francescana' di Cesena, con il corpus completo vetero e neotestamentario. La serie venne con molta probabilità eseguita per il primo insediamento francescano cesenate, a date che si situano nel terzo quarto del XIII secolo.

La decorazione è opera dell'equipe del 'Maestro di Bagnacavallo', un miniatore romagnolo (o comunque attivo nell'area romagnola) di formazione bolognese, che opera in prima persona negli interventi ampi delle prime due carte decorate del primo tomo, la cui altissima qualità può essere ammirata nella mostra fiorentina. L'illustrazione dell'incipit della Genesi sintetizza la storia della salvezza, dalla Creazione del Mondo alla Crocifissione, affiancando a questi temi la raffigurazione delle Stigmate. Il manoscritto della Malatestiana è affiancato alle due formelle di Taddeo Gaddi con la Crocifissione di Cristo e San Francesco riceve le Stigmate, ora alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Il percorso include anche una tavola di metà Duecento, dell'anonimo Maestro della Croce 434, oggi alle Gallerie degli Uffizi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA