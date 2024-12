In mostra l'esperienza d'indagine di Linea di Confine

L'esperienza d'indagine di Linea di Confine per la Fotografia contemporanea è protagonista, a seguito del deposito della propria collezione nella Fototeca della Biblioteca Panizzi, di un'ampia esposizione - 'On borders/Sui confini', in programma al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia dall'8 dicembre al 23 marzo - con opere provenienti dalla collezione ed esito delle oltre trenta indagini realizzate dal 1990 al 2022 sul territorio regionale e nazionale. Promuovendo la ricerca fotografica sulle trasformazioni del territorio, affiancata dall'originale esperienza formativa dei "Laboratori di fotografia", Linea di Confine ha rappresentato, nel panorama italiano ed europeo, una delle esperienze d'indagine territoriale più significative nel settore della committenza pubblica. Coordinata da un gruppo di lavoro composto da fotografi, urbanisti e storici della fotografia, Linea di Confine ha avuto come interlocutori enti pubblici e privati, con i quali ha condiviso indagini e progetti nel corso di più di trent'anni di attività.

La mostra - con oltre 260 opere (compresi quattro video) prodotte da 36 autori - rappresenta la prima ed esauriente esposizione della collezione di Linea di Confine, corredata da documenti, interviste, pubblicazioni e fotografie di documentazione dei momenti più significativi dell'attività dell'associazione. Fra i fotografi partecipanti alle attività d'indagine, italiani come Guido Guidi, Olivo Barbieri, Walter Niedermayr, Paola De Pietri ed europei come Michael Schmidt, Axel Hütte e Gilbert Fastenaekens, ed esponenti di rilievo del gruppo americano Nuovi Topografi. Attraverso il recupero della rappresentazione della via Emilia in un paesaggio profondamente mutato, il racconto della costruzione di una grande infrastruttura come la Tav, il confronto con temi culturali e sociali come l'assistenza sanitaria pubblica, il welfare, il lavoro e i nuovi spazi della produzione, Linea di Confine ha raccolto una documentazione di grande valore culturale ed artistico sulle trasformazioni economico-sociali del territorio, emiliano e non solo, attestando la funzione pubblica che la fotografia può assumere nell'ambito della committenza.



