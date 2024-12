Il supermarket cambia, piatti fatti al momento e prodotti locali

Cambia l'idea di supermercato, che offre nuove servizi ai clienti, inclusa la possibilità di farsi preparare pasti pronti al momento: dalla pasta fresca a cui abbinare il sugo preferito, alla pizza alla pala da ritirare calda a fine spesa. Con questa idea Coop Alleanza 3.0 ha investito quasi quattro milioni per i lavori di rinnovamento, realizzati a punto vendita aperto e appena conclusi, della Coop Cialdini in via Galaverna a Modena e della Coop di via San Donato a Granarolo, in provincia di Bologna.

"L'impegno della Cooperativa - ha spiegato la direttrice generale di Coop Alleanza 3.0, Milva Carletti - è anche offrire servizi e prodotti che uniscano le eccellenze dei territori con le esigenze di stili di vita che cambiano rapidamente".

La forneria, ad esempio, sforna pane fresco fatto con farine locali e pani speciali in giorni diversi che si possono anche prenotare, oltre alla pizza alla pala con il condimento che si desidera, da ritirare a fine spesa. Stessa cosa al banco gastronomia con piatti pronti, rosticceria e prodotti locali come i tortellini o la pasta fresca artigianale che si può far abbinare al momento con ragù o sughi diversi. Anche al banco macelleria accanto ai vari tagli di carne si trova una selezione di hamburger (anche vegetali) che si possono far mettere nel caratteristico panino, il bun, con condimenti a scelta. E alla pescheria è stato allestito un nuovo servizio friggitoria con la possibilità di scegliere il pesce e farselo preparare al momento.

Attenzione ai prodotti locali anche nel reparto ortofrutta e nella cantinetta con vini, birre artigianali e anche un reparto con gin e tutto l'occorrente per i cocktail.

Alla festa di 'partenza' della Coop Cialdini oggi hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, la vicepresidente della Coop Alleanza 3.0 Edy Gambetti e la presidente Zona Soci Modena città Franca Bassoli.

Domani a Granarolo, saranno presenti fra gli altri il sindaco Alessandro Ricci, Milva Carletti, Direttrice Generale di Coop Alleanza 3.0 assieme ad Andrea Volta e Franco Buluggiu, che della Cooperativa sono rispettivamente il Vicepresidente vicario e il Direttore Commerciale.



