Il flauto magico di Mozart al Teatro Comunale di Ferrara

Dopo le produzioni di Don Giovanni nel 2022 e Le nozze di Figaro nel 2023, il progetto dedicato all'allestimento di opere di Mozart da parte del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara prosegue il 6 e 8 dicembre con Die Zauberflöte (Il flauto magico) opera tedesca in due atti su libretto di Emanuel Schikaneder.

Ancora una volta ne saranno interpreti giovani cantanti preparati da Leone Magiera, il decano e più autorevole dei maestri di canto in Italia con i suoi 90 anni da poco compiuti (con lui hanno studiato, tra i tanti, Luciano Pavarotti e Mirella Freni).

Il flauto magico è il racconto di un viaggio iniziatico che concentra simboli e contenuti morali di portata universale.

Mozart concluse questo Singspiel (opera in parte recitata e in parte cantata) pochi mesi prima della morte e, fin dal trionfale debutto del 30 settembre 1791, Il flauto magico è considerato un caposaldo nella storia della musica occidentale. In un antico Egitto, il principe Tamino è deciso a sfidare qualsiasi difficoltà pur di salvare Pamina, tenuta prigioniera da Sarastro; complice nell'avventura l'uccellatore Papageno e due strumenti magici, un flauto e un carillon, dono propiziatorio delle Dame di Astrifiammante. Un'avvincente serie di imprevisti, prove da superare e personaggi bizzarri costella l'impresa di Tamino e Papageno che, spinti dall'amore e dal desiderio di conoscenza, superano l'oscurità del pregiudizio per approdare alla luce della consapevole maturità. L'amore sublime di Tamino e Pamina e quello più prosaico di Papageno e Papagena sono analogamente coronati dal lieto fine.

Sul palco canteranno Dmitrii Grigorev (Sarastro), Younggi Do (Tamino), Claudia Urru (Regina della Notte), Yulia Merkudinova (Pamina), Alessandra Adorno (Papagena), Gianluca Failla (Papageno) con Massimo Raccanelli sul podio dell'Orchestra Città di Ferrara e Marco Bellussi alla regia.



