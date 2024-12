Quinta sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna che perde 90-88 con l'Alba Berlino in Eurolega alla Segafredo Arena. La squadra di Banchi ha comnunque avuto il merito di non mollare mai, andando anche vicinissima al sorpasso con una tripla provata e fallita da Clyburn, autore comunque di 23 punti.

Le Vu Nere si arrendono così agli ospiti, tra le cui file il top scorer è Gabriele Procida con 20 punti.



