A Bologna la Tech Week 2024 con 40 eventi tra tech e cultura

Bologna capitale di tecnologia e cultura per la Tech Week, organizzata da Search On Media Group e Wmf - We Make Future, partita oggi e fino al 12 dicembre. Oltre 40 eventi che si snodano tra Palazzo Re Enzo e altri spazi cittadini, coinvolgendo più di 50 partner - tra i quali Cineca, Esa - European Space Agency e Intel - su temi che spaziano dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalle startup alle industrie culturali.

"Con la Bologna Tech Week anche quest'anno la città si trasforma in un ecosistema vivo di innovazione, dove persone, imprese, idee e tecnologie si incontrano per scambiare competenze e creare appunto, innovazione", afferma Cosmano Lombardo, ceo di Search On Media Group e ideatore di Bologna Tech Week e Wmf - We Make Future. "Grazie al ricco parterre di eventi tematici i partecipanti potranno non solo scoprire le nuove tecnologie applicate ad ambiti come musica, cinema, arte, ma anche testarle in prima persona".



